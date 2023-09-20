Введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Решение о временном запрете экспорта приняли в правительстве РФ, назвав его целью стабилизацию внутреннего рынка.В последние месяцы биржевые цены на топливо многократно обновляли рекорды, сельхозпроизводители начали жаловаться на дефицит дизтоплива, а в ряде регионов на заправках пропали некоторые виды бензина.Одной из причин роста цен эксперты называли «серый» экспорт.