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Введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России
Решение о временном запрете экспорта приняли в правительстве РФ, назвав его целью стабилизацию внутреннего рынка.
В последние месяцы биржевые цены на топливо многократно обновляли рекорды, сельхозпроизводители начали жаловаться на дефицит дизтоплива, а в ряде регионов на заправках пропали некоторые виды бензина.
Одной из причин роста цен эксперты называли «серый» экспорт.
В последние месяцы биржевые цены на топливо многократно обновляли рекорды, сельхозпроизводители начали жаловаться на дефицит дизтоплива, а в ряде регионов на заправках пропали некоторые виды бензина.
Одной из причин роста цен эксперты называли «серый» экспорт.
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