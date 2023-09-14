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Водителей начнут штрафовать по камерам за непристегнутых пассажиров в Москве
В московском департаменте транспорта заявили, что штрафы за непристегнутых пассажиров теперь будут приходить водителям после фиксации этого нарушения камерой.
Штраф за это нарушение составляет 1000 рублей. Раньше по камерам видеофиксации штрафовали только водителей за это правонарушение, теперь же аппаратуру настроили так, что дорожные фиксаторы будут снимать и пассажиров.
Штраф за это нарушение составляет 1000 рублей. Раньше по камерам видеофиксации штрафовали только водителей за это правонарушение, теперь же аппаратуру настроили так, что дорожные фиксаторы будут снимать и пассажиров.
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