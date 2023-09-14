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В Самаре мужчине, страдающему от гермафродитизма, отказались удалять опухоль из матки из-за закона о запрете смены пола

13.43 Четверг, 21 сентября 2023
Вероятно, некоторым медикам самим нужна госпитализация из-за толкования законов по собственной воле
Самарец Максим родился гермафродитом. То есть у него есть и мужские и женские органы. В 18 лет он окончательно признал себя мужчиной и стал лечить заболевания, которыми страдает из-за наличия у него женских органов.

На данный момент у мужчины есть опухоли в матке, пишет портал 63.ru. Пока опухоли доброкачественные, однако есть риск, что они могут перерасти в раковые.

В самарских больницах отказываются проводить операцию по удалению матки (что спасет мужчину от многих болезней, которыми болеют женщины) из-за закона о запрете смены пола, принятого недавно в России.

При этом ранее утверждалось, что этот закон не будет распространяться на операции медицинского характера. Однако некоторые медики в Самаре считают иначе - ранее Максим сталкивался и с отказом в назначении ему ряда гормонов. Полная история Максима на портале 63.

Гермафродитизм - редкое патологическое явление, когда (в том числе) у человека есть сразу органы обоих биологических полов.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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