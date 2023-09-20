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Проживающие за рубежом российские пенсионеры испытывают проблемы с получением выплат из-за санкций
Российские власти подтвердили трудности с перечислением выплат пенсионерам, живущим не в России. Речь идет о жителях Израиля, сообщает РБК.
По данным издания, проблемы возникают из-за того, что израильские банки соблюдают введенные другими странами санкции. Сам Израиль санкций против России не вводил.
Раньше живущие в Израиле советские и российские эмигранты получали выплаты в долларах США. Теперь же пенсионеры получили уведомления о том, что могут получить пенсии в России или через трансграничные переводы.
В самом Израиле насчитывается 52,5 тысячи пенсионеров с выплатами из России.
По данным издания, проблемы возникают из-за того, что израильские банки соблюдают введенные другими странами санкции. Сам Израиль санкций против России не вводил.
Раньше живущие в Израиле советские и российские эмигранты получали выплаты в долларах США. Теперь же пенсионеры получили уведомления о том, что могут получить пенсии в России или через трансграничные переводы.
В самом Израиле насчитывается 52,5 тысячи пенсионеров с выплатами из России.
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