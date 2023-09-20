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Пенсионерке собрали один миллион на выплату штрафа по уголовному приговору по статье о «фейках»
Пенсионерке из Северска Марине Новиковой собрали всю сумму для оплаты штрафа по уголовному делу по статье об армейских «фейках». Юрист женщины уже оплатил штраф.
Саму Новикову оштрафовали по уголовной статье 207.3 - распространение «фейков». Ей вменяли публикацию в телеграм-канале.
Пенсионерка просила суд назначить ей реальный срок, так как у нее не было денег для оплаты такого большого штрафа.
В итоге на штраф собрали деньги россияне. Представители Новиковой поблагодарили каждого, кто помог женщине и не оставил ее в беде.
Саму Новикову оштрафовали по уголовной статье 207.3 - распространение «фейков». Ей вменяли публикацию в телеграм-канале.
Пенсионерка просила суд назначить ей реальный срок, так как у нее не было денег для оплаты такого большого штрафа.
В итоге на штраф собрали деньги россияне. Представители Новиковой поблагодарили каждого, кто помог женщине и не оставил ее в беде.
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