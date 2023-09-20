Возрастное ограничение 18+
Страны Африки в несколько раз снизили расчет в рублях за российский экспорт из-за курса
Страны Африки снизили расчеты в рублях с Россией. Доля рубля в расчетах сократилась до 8,5%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Центробанка России.
Сообщается, что страны Африки почти перестали рассчитываться с Россией в рублях в июле – до этого основные расчеты производились в нашей национальной валюте. Связывают это с ослаблением курса рубля.
При этом, по данным ЦБ, на которые ссылается издание, возросли расчеты в валютах так называемых в российских госСМИ «дружественных стран». Речь идет, например, о юанях (валюта Китая). Доля таких операций возросла до 78,8%. Это самый высокий показатель с 2021 года.
Отмечается, то доля расчетов валютой из «недружественных» стран (как например, евро или доллары США) уменьшилась и стала такой же, как доля расчетов в рублях – 8,5%
Сообщается, что страны Африки почти перестали рассчитываться с Россией в рублях в июле – до этого основные расчеты производились в нашей национальной валюте. Связывают это с ослаблением курса рубля.
При этом, по данным ЦБ, на которые ссылается издание, возросли расчеты в валютах так называемых в российских госСМИ «дружественных стран». Речь идет, например, о юанях (валюта Китая). Доля таких операций возросла до 78,8%. Это самый высокий показатель с 2021 года.
Отмечается, то доля расчетов валютой из «недружественных» стран (как например, евро или доллары США) уменьшилась и стала такой же, как доля расчетов в рублях – 8,5%
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ускорилась годовая инфляция
20 сентября 2023
20 сентября 2023
В Свердловской области горит шесть гектаров леса
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
18 сентября 2023
18 сентября 2023
В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар
20 сентября 2023
20 сентября 2023