Страны Африки в несколько раз снизили расчет в рублях за российский экспорт из-за курса

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Страны Африки снизили расчеты в рублях с Россией. Доля рубля в расчетах сократилась до 8,5%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Центробанка России.Сообщается, что страны Африки почти перестали рассчитываться с Россией в рублях в июле – до этого основные расчеты производились в нашей национальной валюте. Связывают это с ослаблением курса рубля.При этом, по данным ЦБ, на которые ссылается издание, возросли расчеты в валютах так называемых в российских госСМИ «дружественных стран». Речь идет, например, о юанях (валюта Китая). Доля таких операций возросла до 78,8%. Это самый высокий показатель с 2021 года.Отмечается, то доля расчетов валютой из «недружественных» стран (как например, евро или доллары США) уменьшилась и стала такой же, как доля расчетов в рублях – 8,5%