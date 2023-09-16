В Армении на фоне эскалации карабахского конфликта начались массовые протесты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе начались массовые протесты.Люди собрались у здания правительства, они требуют «конкретных шагов» от кабинета министров, передает Sputnik Армения. Сообщается, что движение на некоторых улицах заблокировано.Ранее Пашинян в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что «на границах Армении ситуация относительно стабильная», «попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы».По его словам, «Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха», при этом миротворческие силы должны предпринять «немедленные меры».В СМИ тем временем публикуют кадры с последствиями обстрелов и сообщают об убитых и раненых в Степанакерте.