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В Армении на фоне эскалации карабахского конфликта начались массовые протесты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе начались массовые протесты.
Люди собрались у здания правительства, они требуют «конкретных шагов» от кабинета министров, передает Sputnik Армения. Сообщается, что движение на некоторых улицах заблокировано.
Ранее Пашинян в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что «на границах Армении ситуация относительно стабильная», «попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы».
По его словам, «Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха», при этом миротворческие силы должны предпринять «немедленные меры».
В СМИ тем временем публикуют кадры с последствиями обстрелов и сообщают об убитых и раненых в Степанакерте.
Люди собрались у здания правительства, они требуют «конкретных шагов» от кабинета министров, передает Sputnik Армения. Сообщается, что движение на некоторых улицах заблокировано.
Ранее Пашинян в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что «на границах Армении ситуация относительно стабильная», «попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы».
По его словам, «Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха», при этом миротворческие силы должны предпринять «немедленные меры».
В СМИ тем временем публикуют кадры с последствиями обстрелов и сообщают об убитых и раненых в Степанакерте.
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