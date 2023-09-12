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Подозреваемый в убийстве сотрудницы московского Роспотребнадзора признал вину
Фото: официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
В Москве задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора, он признал вину.
По данным СК, тело женщины 1972 года рождения было обнаружено накануне в сквере вблизи улицы Молдавской. На теле были признаки удушения, повреждения в области лица.
Во вторник в столичном управлении СК сообщили, что задержан 37-летний мужчина. В ходе допроса он признал свою вину. «С мужчиной проведена проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям, как совершил преступление. По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей», — сообщили в СК.
Там добавили, что мотивом убийства стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».
Женщина была начальником кадров столичного управления Роспотребнадзора, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полное название отдела, как указано на сайте управления Роспотребнадзора по Москве, — «отдел государственной службы и кадров».
В СК добавили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
По данным СК, тело женщины 1972 года рождения было обнаружено накануне в сквере вблизи улицы Молдавской. На теле были признаки удушения, повреждения в области лица.
Во вторник в столичном управлении СК сообщили, что задержан 37-летний мужчина. В ходе допроса он признал свою вину. «С мужчиной проведена проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям, как совершил преступление. По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей», — сообщили в СК.
Там добавили, что мотивом убийства стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».
Женщина была начальником кадров столичного управления Роспотребнадзора, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полное название отдела, как указано на сайте управления Роспотребнадзора по Москве, — «отдел государственной службы и кадров».
В СК добавили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
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