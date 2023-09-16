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В Россию перестали поставлять немецкий препарат «Микардис» для лечения гипертензии

10.54 Вторник, 19 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного препарата «Микардис» (действующее вещество — телмисартан), который назначают при артериальной гипертензии.

О нехватке препарата сообщают в фармкомпаниях, пишут «Ведомости». При этом производитель, немецкая Boehringer Ingelheim, официально не заявляла о прекращении деятельности в России, отмечает издание.

Препарата нет в наличии в аптеках Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова. В интернет-сервисах в Екатеринбурге также препарата нет в наличии, к покупке предлагается несколько аналогов с тем же действующим веществом. Дефицит подтверждают в одной из региональных сетей аптек. В некоторых аптеках заявили, что число упаковок препарата начало снижаться с августа.

Позже в Росздравнадзоре заявили, что немецкая компания еще прошлым летом приняла решение о прекращении ввоза препарата на территорию РФ. «ООО "Берингер Ингельхайм" (организация, принимающая претензии от потребителей) 13 июля 2022 года официально уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию РФ "Микардис" (международное непатентованное наименование телмисартан) и "Микардисплюс" (международное непатентованное наименование гидрохлортмазид+телмисартан) с января 2023 года», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Росздравнадзоре утверждают, что «это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов». По данным ведомства, сегодня в РФ зарегистрированы 13 препаратов-телмисартанов. «Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН телмисартан в полной мере ими обеспечен», — говорится в сообщении.

Немецкий «Микардис» в этом году в гражданский оборот не вводился. Остатки препарата составляют около 23 тысяч упаковок.

Телмисартан назначают для лечения высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, диабетической болезни почек. Некоторые врачи утверждают, что аналоги «Микардиса» имеют более выраженные побочные эффекты.

Артериальная гипертензия считается наиболее частой патологией среди заболеваний сердечно-сосудистой системы. В группе риска люди старше 40 лет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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