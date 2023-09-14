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Наиболее востребованными установками для работы с грузами на складах стали штабелеры
Партнерский материал. Скрин: Вечерние ведомости
В складских хозяйствах, на торговых объектах и производственных предприятиях требуется выполнение работ по принятию, разгрузке, перемещению и распределению разных грузов. Справиться с этим вручную без специального оборудования практически невозможно.
Техника позволяет оптимизировать процессы, ускорить процесс обработки грузов и снизить затраты. Поэтому спрос на подобное оборудование среди владельцев подобных объектов постоянно растет. Одними из наиболее востребованных установок, используемых для перемещения и складирования грузов, являются штабелеры, приобрести которые можно в онлайн-магазине «Адванта М».
Выпускается складская техника разными брендами и достаточно широкими модельными рядами. Чтобы определиться с выбором подходящей модели, потенциальный покупатель должен разбираться в особенностях подобного оборудования. Штабелеры бывают разных видов, включая модели:
● ручные с гидравликой;
● с противовесом;
● с выдвижными мачтами;
● узкопроходные высотные;
● с электроприводом;
● без электропривода (самоходные).
Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности и технические характеристики, с которыми необходимо ознакомиться заранее, до покупки техники.
Вообще, такое оборудование следует выбирать с учетом конкретных задач, в решении которых нуждается клиент. Если на складе или в торговом помещении мы имеем дело с большими объемами грузов, которые нужно постоянно переносить и размещать в подходящие места, лучше выбрать высокопроизводительные штабелеры с электроприводом.
Такие машины помогут легко справляться с любыми объемами грузов и быстро переносить их по помещению. При этом электроштабелеры не требуют от оператора физических усилий. С использованием данной техники можно полностью автоматизировать процесс приема, транспортировки и размещения грузов.
Штабелер представляет собой устройство, имеющее конкретные технические характеристики, и выбирать его нужно с учетом данных параметров. Самым важным из них считается грузоподъемность конкретной модели. Также следует учесть высоту подъема вил.
Если в вашем складском помещении стеллажи для хранения товаров установлены высоко, следует выбрать модель с максимальной высоким показателем подъема вил. Электрические штабелеры оснащаются аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономный режим работы техники. Поэтому при выборе такого складского оборудования следует уделить внимание и емкости АКБ. От этого зависит время работы штабелеров с электроприводом.
Техника позволяет оптимизировать процессы, ускорить процесс обработки грузов и снизить затраты. Поэтому спрос на подобное оборудование среди владельцев подобных объектов постоянно растет. Одними из наиболее востребованных установок, используемых для перемещения и складирования грузов, являются штабелеры, приобрести которые можно в онлайн-магазине «Адванта М».
ВИДЫ ШТАБЕЛЕРОВ
Выпускается складская техника разными брендами и достаточно широкими модельными рядами. Чтобы определиться с выбором подходящей модели, потенциальный покупатель должен разбираться в особенностях подобного оборудования. Штабелеры бывают разных видов, включая модели:
● ручные с гидравликой;
● с противовесом;
● с выдвижными мачтами;
● узкопроходные высотные;
● с электроприводом;
● без электропривода (самоходные).
Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности и технические характеристики, с которыми необходимо ознакомиться заранее, до покупки техники.
Вообще, такое оборудование следует выбирать с учетом конкретных задач, в решении которых нуждается клиент. Если на складе или в торговом помещении мы имеем дело с большими объемами грузов, которые нужно постоянно переносить и размещать в подходящие места, лучше выбрать высокопроизводительные штабелеры с электроприводом.
Такие машины помогут легко справляться с любыми объемами грузов и быстро переносить их по помещению. При этом электроштабелеры не требуют от оператора физических усилий. С использованием данной техники можно полностью автоматизировать процесс приема, транспортировки и размещения грузов.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Штабелер представляет собой устройство, имеющее конкретные технические характеристики, и выбирать его нужно с учетом данных параметров. Самым важным из них считается грузоподъемность конкретной модели. Также следует учесть высоту подъема вил.
Если в вашем складском помещении стеллажи для хранения товаров установлены высоко, следует выбрать модель с максимальной высоким показателем подъема вил. Электрические штабелеры оснащаются аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономный режим работы техники. Поэтому при выборе такого складского оборудования следует уделить внимание и емкости АКБ. От этого зависит время работы штабелеров с электроприводом.
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