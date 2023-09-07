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Разведка США: министр обороны Китая находится под следствием и отстранён

12.35 Пятница, 15 сентября 2023
Авторитетное американское издание Financial Times, ссылаясь на данные трёх высокопоставленных чиновников и двух источников, проанализировавших отчёты разведки США, сообщило, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от своих обязанностей, а кроме того, против него ведётся расследование.

Сам Ли Шанфу не появляется на публике уже более двух недель. При этом Reuters вчера, 14 сентября, сообщало, что одну из встреч ещё неделю назад министр отменил, сославшись на свое состояние здоровья.

Источники FT не озвучили изданию причин расследования против министра.

Официальные органы Китая пока никак информацию не прокомментировали. Как не прокомментировал ее и в Белом доме.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз

Пытаемся разобраться в причинах странной статистики
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