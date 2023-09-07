Разведка США: министр обороны Китая находится под следствием и отстранён

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Авторитетное американское издание Financial Times, ссылаясь на данные трёх высокопоставленных чиновников и двух источников, проанализировавших отчёты разведки США, сообщило, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от своих обязанностей, а кроме того, против него ведётся расследование.Сам Ли Шанфу не появляется на публике уже более двух недель. При этом Reuters вчера, 14 сентября, сообщало, что одну из встреч ещё неделю назад министр отменил, сославшись на свое состояние здоровья.Источники FT не озвучили изданию причин расследования против министра.Официальные органы Китая пока никак информацию не прокомментировали. Как не прокомментировал ее и в Белом доме.