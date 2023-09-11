Возрастное ограничение 18+
Кандидатам в депутаты могут разрешить иметь иностранные активы и счета в банках за рубежом
Такая инициатива – разрешить кандидатам в депутаты всех уровне иметь счета за рубежом и активы – рассматривается в ведомстве Памфиловой. Сообщается, что от акций, счетов и так далее нужно будет избавляться только в случае избрания – если инициативу все-таки поддержит ЦИК.
«В ряде регионов были случаи, когда у кандидатов по результатам проверки были выявлены иностранные финансовые инструменты, от которых они в настоящее время при всем желании не могут отказаться, не могут избавиться. Мы понимаем, что это несправедливо по сути, а по форме, по праву всё верно. Будем выходить с инициативой. Там сложная проблема в этом аспекте в связи с изменившейся международной ситуацией», – заявляла Элла Памфилова в ходе выборной кампании в этом сентябре.
Парламентские партии уже якобы идею поддержали, сообщает газета «Известия».
Пока один из ключевых вопросов перед утверждением этого потенциального нововведения – каким образом воздействовать на тех, кто, избравшись, не отказался от своих зарубежных счетов и активов.
«В ряде регионов были случаи, когда у кандидатов по результатам проверки были выявлены иностранные финансовые инструменты, от которых они в настоящее время при всем желании не могут отказаться, не могут избавиться. Мы понимаем, что это несправедливо по сути, а по форме, по праву всё верно. Будем выходить с инициативой. Там сложная проблема в этом аспекте в связи с изменившейся международной ситуацией», – заявляла Элла Памфилова в ходе выборной кампании в этом сентябре.
Парламентские партии уже якобы идею поддержали, сообщает газета «Известия».
Пока один из ключевых вопросов перед утверждением этого потенциального нововведения – каким образом воздействовать на тех, кто, избравшись, не отказался от своих зарубежных счетов и активов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Туринска пожаловались на огромные счета за воду
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз
13 сентября 2023
13 сентября 2023
Орлов пообещал екатеринбуржцам 80 новых трамваев
05 сентября 2023
05 сентября 2023