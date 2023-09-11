Кандидатам в депутаты могут разрешить иметь иностранные активы и счета в банках за рубежом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Такая инициатива – разрешить кандидатам в депутаты всех уровне иметь счета за рубежом и активы – рассматривается в ведомстве Памфиловой. Сообщается, что от акций, счетов и так далее нужно будет избавляться только в случае избрания – если инициативу все-таки поддержит ЦИК.«В ряде регионов были случаи, когда у кандидатов по результатам проверки были выявлены иностранные финансовые инструменты, от которых они в настоящее время при всем желании не могут отказаться, не могут избавиться. Мы понимаем, что это несправедливо по сути, а по форме, по праву всё верно. Будем выходить с инициативой. Там сложная проблема в этом аспекте в связи с изменившейся международной ситуацией», – заявляла Элла Памфилова в ходе выборной кампании в этом сентябре.Парламентские партии уже якобы идею поддержали, сообщает газета «Известия».Пока один из ключевых вопросов перед утверждением этого потенциального нововведения – каким образом воздействовать на тех, кто, избравшись, не отказался от своих зарубежных счетов и активов.