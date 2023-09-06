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Жильцам аварийных домов могут прекратить выделять собственное жилье, их начнут переселять в съёмное
Малоимущим жителям домов, которые признаны аварийными, могут перестать выделять собственное жилье. Взамен этого людям будут предоставлять аренду на соцжилье вне очереди. При этом мера будет действовать в том случае, если жилье было единственным.
«Известия» сообщают, что инициаторами законопроекта был Министром РФ. По данным издания, правительство поддержало инициативу.
Сообщается, что аренда будет недорогой – пока точных цифр нет, но озвучивается, что это будет около 20 рублей за квадратный метр. Но, по данным «Известий», в некоторых регионах наблюдается нехватка жилья для соцнайма.
Приватизация соцнайма также будет возможной, однако только в том случае, если человек ещё не использовал право на приватизацию. При этом сроки проживания, после которых это будет возможно, не уточняются.
В собственность же жилье будут выдавать только тем, у кого жилье будет изыматься для строительство дорог или другой инфраструктуры.
«Известия» сообщают, что инициаторами законопроекта был Министром РФ. По данным издания, правительство поддержало инициативу.
Сообщается, что аренда будет недорогой – пока точных цифр нет, но озвучивается, что это будет около 20 рублей за квадратный метр. Но, по данным «Известий», в некоторых регионах наблюдается нехватка жилья для соцнайма.
Приватизация соцнайма также будет возможной, однако только в том случае, если человек ещё не использовал право на приватизацию. При этом сроки проживания, после которых это будет возможно, не уточняются.
В собственность же жилье будут выдавать только тем, у кого жилье будет изыматься для строительство дорог или другой инфраструктуры.
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