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Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр страны принял ее.
Японские СМИ сообщают, что из 19 членов правительства 11 будут заменены. По информации агентства Kyodo, в новом кабмине будут назначены пять женщин.
Агенство также уточняет, что перестановки проходят на фоне падения уровня поддержки кабмина, в том числе из-за недовольства людей резким повышением цен.
Kyodo также уточняет, что вчера премьер сменил и нескольких руководителей партии, которую он возглавляет.
Японские СМИ сообщают, что из 19 членов правительства 11 будут заменены. По информации агентства Kyodo, в новом кабмине будут назначены пять женщин.
Агенство также уточняет, что перестановки проходят на фоне падения уровня поддержки кабмина, в том числе из-за недовольства людей резким повышением цен.
Kyodo также уточняет, что вчера премьер сменил и нескольких руководителей партии, которую он возглавляет.
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