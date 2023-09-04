Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр страны принял ее.Японские СМИ сообщают, что из 19 членов правительства 11 будут заменены. По информации агентства Kyodo, в новом кабмине будут назначены пять женщин.Агенство также уточняет, что перестановки проходят на фоне падения уровня поддержки кабмина, в том числе из-за недовольства людей резким повышением цен.Kyodo также уточняет, что вчера премьер сменил и нескольких руководителей партии, которую он возглавляет.