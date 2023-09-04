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В Марокко жертвами разрушительного землетрясения стали более 2400 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Марокко жертвами разрушительного землетрясения стали 2122 человека, пострадали более 2400 человек.
Эти данные со ссылкой на МВД привел государственный телеканал поздно вечером в воскресенье. В понедельник спасатели продолжают искать выживших под завалами. В поисковых работах принимают участие в том числе спасатели из Испании и Великобритании.
Многие жители провели эти ночи на улице, так как находиться в поврежденных домах небезопасно, пишет Reuters. По информации издания, люди в отчаянии пытаются голыми руками разгребать завалы в поисках своих родных.
Землетрясение магнитудой 6,9, напомним, произошло в ночь на 9 сентября. Очаг был расположен на глубине около 10 км примерно в 70 км от Марракеша. Затем последовали несколько афтершоков.
В стране объявлен трехдневный траур.
В посольстве РФ в Марокко заявили в понедельник, что не располагают данными о пострадавших при землетрясении россиянах.
Власти также оценивают ущерб, нанесенный культурному наследию страны. Так, сообщается, что повреждения получили здания Марракеша, внесенные в список Всемирного наследия. Значительный ущерб получила историческая мечеть XII века, расположенная в горном районе недалеко от эпицентра.
Обновлено: в понедельник в СМИ появилась информация о том, что число жертв землетрясения выросло до 2497.
Эти данные со ссылкой на МВД привел государственный телеканал поздно вечером в воскресенье. В понедельник спасатели продолжают искать выживших под завалами. В поисковых работах принимают участие в том числе спасатели из Испании и Великобритании.
Многие жители провели эти ночи на улице, так как находиться в поврежденных домах небезопасно, пишет Reuters. По информации издания, люди в отчаянии пытаются голыми руками разгребать завалы в поисках своих родных.
Землетрясение магнитудой 6,9, напомним, произошло в ночь на 9 сентября. Очаг был расположен на глубине около 10 км примерно в 70 км от Марракеша. Затем последовали несколько афтершоков.
В стране объявлен трехдневный траур.
В посольстве РФ в Марокко заявили в понедельник, что не располагают данными о пострадавших при землетрясении россиянах.
Власти также оценивают ущерб, нанесенный культурному наследию страны. Так, сообщается, что повреждения получили здания Марракеша, внесенные в список Всемирного наследия. Значительный ущерб получила историческая мечеть XII века, расположенная в горном районе недалеко от эпицентра.
Обновлено: в понедельник в СМИ появилась информация о том, что число жертв землетрясения выросло до 2497.
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