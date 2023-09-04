Возрастное ограничение 18+

Около 40% россиянок отказываются рожать из-за плохого материального положения

12.14 Понедельник, 11 сентября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Почти 40% россиянок не готовы рожать детей в ближайшем будущем из-за плохого материального положения и неудовлетворительных жилищных условий.

Такие данные привел гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.

Женщинам был задан вопрос: «Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?».

Самый популярный ответ — материальное положение, жилищные условия (39%).

Около 38% заявили, что «нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране».

37% россиянок репродуктивного возраста заявили, что не планируют рождение детей, так как у них уже есть дети.

36% женщин указывают на «возрастные ограничения» (несмотря на то, что возраст позволяет рожать).

18% россиянок в возрасте 18-45 лет отметили, что имеют проблемы со здоровьем.

«Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв», — прокомментировал эти данные Абрамов (цитата по РИА Новости).

Добавим, что конференция в рамках форума называется «Народосбережение в основе социально-культурного развития России».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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