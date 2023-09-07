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В Ростовской области вооруженный ножом ученик ранил четверых при попытке войти в школу
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о нападении на школу. Вооруженный ножом ученик ранил четверых.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — сообщил губернатор в телеграм-канале.
По его словам, никто из детей не пострадал. На месте работают специалисты. «Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — заявил глава региона.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — сообщил губернатор в телеграм-канале.
По его словам, никто из детей не пострадал. На месте работают специалисты. «Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — заявил глава региона.
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