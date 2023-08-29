Тинькофф банк начал выигрывать суды у своих клиентов, которые заработали на изменении курса валют





— сказал РБК представитель «Тинькофф Банка». «В самом начале, когда суды только пытались разобраться в предмете спора, особенно в первых инстанциях, часть решений действительно выносилась в пользу истцов, но далеко не все. Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

«Тинькофф Банку» удалось переломить практику по судебным спорам с клиентами, которые выгодно обменяли валюту в приложении банка в феврале - марте 2022 года после резкого падения рубля, а затем столкнулись со списанием средств банком со своих счетов из-за «неправомерного обогащения». Суды сначала в большинстве случаев признавали такой заработок вполне правомерным и постановляли «Тинькофф Банку» вернуть клиентам незаконно списанные деньги. Но в 2023 году судебная практика окончательно переломилась в пользу банка - это следует из анализа судебных решений, проведённого РБК.Впрочем, решений в пользу инвесторов тоже немало — по данным представителя группы инвесторов Дмитрия Бутрякова, их около 30. Однако в 2023 году судьи стали чаще становиться именно на сторону банка, отмечает он.В самом банке настаивают, что со стороны клиентов изначально имелось злоупотребление, по мнению Тинькофф банка, они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют и совершили многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения».Напомним, в феврале и марте 2022 года клиенты «Тинькофф Банка» смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро через промежуточную конвертацию в британский фунт стерлингов. К примеру, таким образом 27 февраля можно было купить доллары по курсу примерно 88 рублей, хотя при прямой конвертации рублей в доллары через приложение 1 доллар стоил около 150 рублей, а на Мосбирже курс доходил до 109 рублей, рассказывал Forbes трейдер Александр Симонов. С его слов, многие клиенты таким образом купили доллары, а на следующий день продавали их по 105 рублей, получив прибыль 20%.«Тинькофф Банк» начал блокировать счета и списывать деньги клиентов только в середине марта. После этого клиенты стали обращаться в суды, которые изначально вставали на их сторону.Отметим, что основатель «Тинькофф Банк» Олег Тиньков продал свою долю в банке в мае 2022 года олигарху Владимиру Потанину — вскоре после того как высказался с резкой критикой в адрес руководства России и проводимой им внешней политикой. По заявлению Тинькова, сделал продал банк за 3% от реальной стоимости.