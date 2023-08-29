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В Москве полицейских заподозрили в том, что они заставили задержанного перевести им биткоины

14.57 Четверг, 7 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве двух сотрудников полиции заподозрили в том, что они заставили задержанного предпринимателя перевести им 9,6 биткоина (26,2 млн руб.) за непривлечение к ответственности.

Оба сотрудника задержаны, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в июле около двух часов ночи сотрудники уголовного розыска остановили мужчину, предпринимателя, который якобы совершил некое правонарушение. На него без объяснения причины надели наручники и посадили в машину Toyota Land Cruiser, забрали телефон и «заставили под предлогом непривлечения к ответственности перевести 9,6 биткоина (26,2 млн руб.)». Деньги мужчина перевел на подконтрольные сотрудникам кошельки.

О каком «правонарушении» предпринимателя идет речь, не уточняется.

В полиции провели проверку. В среду ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности столичного главка задержали двух лейтенантов полиции. «Предварительно установлено, что два сотрудника отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы ввели гражданина в заблуждение о его якобы причастности к противоправным действиям и, за непривлечение последнего к уголовной ответственности, получили с него денежные средства на подконтрольный счет», — подтвердили в ГУ МВД по Москве (без уточнений про биткоины и конкретные суммы).

«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе главка.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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