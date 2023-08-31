Возрастное ограничение 18+
Главного редактора хакасского СМИ приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» про ВС РФ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Абаканский городской суд вынес приговор по уголовному делу Михаила Афанасьева — главного редактора интернет-журнала «Новый Фокус» и руководителя ООО «Эксперт-Медиа», являющегося учредителем этого издания.
Афанасьева признали виновным в «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Хакасии.
«В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый разместил на интернет-ресурсе возглавляемого им средства массовой информации и на своих страницах в социальных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в специальной военной операции на Украине. В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках» — цитирует фрагмент резолютивной части решения суда гособвинение.
Кроме того, в рамках приговора Афанасьеву запретили заниматься журналистской деятельностью 2,5 года.
Михаила Афанасьева, являющегося членом партии «Яблоко», задержали в апреле 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО.
Афанасьева признали виновным в «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Хакасии.
«В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый разместил на интернет-ресурсе возглавляемого им средства массовой информации и на своих страницах в социальных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в специальной военной операции на Украине. В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках» — цитирует фрагмент резолютивной части решения суда гособвинение.
Кроме того, в рамках приговора Афанасьеву запретили заниматься журналистской деятельностью 2,5 года.
Михаила Афанасьева, являющегося членом партии «Яблоко», задержали в апреле 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Вынесен приговор обвиняемому в двойном убийстве ирбитчанину
31 августа 2023
31 августа 2023
В Алапаевске задержали сбежавшего из колонии осужденного
06 сентября 2023
06 сентября 2023