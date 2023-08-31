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На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских региональных самолетов L-410.
Полеты остановлены с 1 сентября, пишет РБК со ссылкой на местное правительство и единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора».
В авиакомпании утверждают, что L-410 «заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия» и транспортная доступность в регионе нарушена не будет. В правительстве края также добавили, что L-410 можно заменить другими воздушными судами и, в частности, «вертолетами тоже», пишут РИА Новости. В правительстве считают, что к этой ситуации привели «сложности с поставками по параллельному импорту».
L-410 — двухмоторный самолёт для местных воздушных линий, рассчитан на 17–19 мест.
Камчатка стала вторым российском регионом, отказавшимся от эксплуатации западных самолетов, пишет РБК. В начале года L-410 перестали использовать в Коми из-за санкций и дефицита запчастей.
Сейчас в России, по данным Росавиации, остается семь коммерческих операторов самолетов L-410. В их авиапарках в общей сложности — 28 самолетов.
Полеты остановлены с 1 сентября, пишет РБК со ссылкой на местное правительство и единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора».
В авиакомпании утверждают, что L-410 «заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия» и транспортная доступность в регионе нарушена не будет. В правительстве края также добавили, что L-410 можно заменить другими воздушными судами и, в частности, «вертолетами тоже», пишут РИА Новости. В правительстве считают, что к этой ситуации привели «сложности с поставками по параллельному импорту».
L-410 — двухмоторный самолёт для местных воздушных линий, рассчитан на 17–19 мест.
Камчатка стала вторым российском регионом, отказавшимся от эксплуатации западных самолетов, пишет РБК. В начале года L-410 перестали использовать в Коми из-за санкций и дефицита запчастей.
Сейчас в России, по данным Росавиации, остается семь коммерческих операторов самолетов L-410. В их авиапарках в общей сложности — 28 самолетов.
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