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В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Уфе у 24-этажного жилого дома на улице Генерала Рыленко обвалился грунт и образовалась трещина в асфальте.
Рядом с домом идет строительство шестиполосной магистрали.
Тревогу забили жители высотки. Они опасаются, что здание может начать разрушаться. По информации местного издания Ufa1.RU, обвал произошел прямо у подножия дома, и теперь практически стал виден его фундамент.
Мэрия и подрядчик утверждают, что ситуация под контролем, и место будет укреплено. В городской администрации сказали, что подрядчик «создает временное сооружение, удерживающее от обрушения грунта, в нижней части откоса», позже рабочие «окончательно укрепят участок», пишет издание. «В целях исключения дальнейшего разрушения грунта на данном участке по проекту будет построена постоянная бетонная подпорная стенка на фундаменте из винтовых свай», — рассказали журналистами в мэрии.
Сейчас территорию оградили защитным забором и сигнальной лентой. На месте организован «постоянный мониторинг».
Рядом с домом идет строительство шестиполосной магистрали.
Тревогу забили жители высотки. Они опасаются, что здание может начать разрушаться. По информации местного издания Ufa1.RU, обвал произошел прямо у подножия дома, и теперь практически стал виден его фундамент.
Мэрия и подрядчик утверждают, что ситуация под контролем, и место будет укреплено. В городской администрации сказали, что подрядчик «создает временное сооружение, удерживающее от обрушения грунта, в нижней части откоса», позже рабочие «окончательно укрепят участок», пишет издание. «В целях исключения дальнейшего разрушения грунта на данном участке по проекту будет построена постоянная бетонная подпорная стенка на фундаменте из винтовых свай», — рассказали журналистами в мэрии.
Сейчас территорию оградили защитным забором и сигнальной лентой. На месте организован «постоянный мониторинг».
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