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В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нальчике сотрудника полиции заподозрили в склонении к потреблению наркотиков, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 230 УК РФ.
По версии следствия, старший оперуполномоченный МВД по КБР, «являясь потребителем наркотических средств», незаконно хранил в своей машине некое наркотическое средство, оборот которого в РФ запрещен.
В конце августа, как полагает следствие, он находился в своей машине с 21-летней девушкой и «склонил последнюю к потреблению наркотического средства». В итоге девушке стало плохо и она попала в больницу.
«В результате употребления запрещенного препарата потерпевшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "острое отравление тяжелой степени"», — сообщили в СК по региону.
В СК обратились родители девушки. Сейчас полицейский находится под стражей. О состоянии девушки не сообщается.
По версии следствия, старший оперуполномоченный МВД по КБР, «являясь потребителем наркотических средств», незаконно хранил в своей машине некое наркотическое средство, оборот которого в РФ запрещен.
В конце августа, как полагает следствие, он находился в своей машине с 21-летней девушкой и «склонил последнюю к потреблению наркотического средства». В итоге девушке стало плохо и она попала в больницу.
«В результате употребления запрещенного препарата потерпевшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "острое отравление тяжелой степени"», — сообщили в СК по региону.
В СК обратились родители девушки. Сейчас полицейский находится под стражей. О состоянии девушки не сообщается.
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