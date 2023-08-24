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В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Выльгорте Республики Коми в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ.
Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
По его словам, в результате взрыва пострадала пожилая женщина, она госпитализирована.
Из дома эвакуировали около 60 человек. На месте работают аварийные службы, возникший пожар локализован.
Здание на предмет разрушения конструкций осматривают специалисты, сообщил глава региона в телеграм-канале.
В конце видеообращения он поздравил всех с «Днем знаний, с 1 сентября».
Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
По его словам, в результате взрыва пострадала пожилая женщина, она госпитализирована.
Из дома эвакуировали около 60 человек. На месте работают аварийные службы, возникший пожар локализован.
Здание на предмет разрушения конструкций осматривают специалисты, сообщил глава региона в телеграм-канале.
В конце видеообращения он поздравил всех с «Днем знаний, с 1 сентября».
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