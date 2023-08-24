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В Петербурге чиновник получил 8,5 лет колонии по делу о хищении 900 миллионов рублей
Фото: телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
Суд в Петербурге вынес приговор по громкому уголовному делу, которое связано с крупным хищением бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.
По версии следствия, речь о преступном сообществе, в которое вошли высокопоставленные чиновники Минкультуры, а также руководители нескольких коммерческих структур (в том числе, связанных с нефтепромышленностью).
Сегодня Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении одного из ключевых фигурантов Бориса Мазо, бывшего директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры. Он признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).
По версии следствия, в 2015 году Борис Мазо, а также другой фигурант, который в то время был замминистра культуры РФ, «создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного», сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Был заключен госконтракт на строительно-монтажные работы в музее, а при его исполнении было похищено более 900 000 000 рублей, выделенных из бюджета. «Путем различных финансовых операций и сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 000 000 рублей», — сообщала пресс-служба.
В 2018 году Мазо был объявлен в федеральный розыск, затем — в международный розыск. Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию Мазо из Австрийской Республики. Мазо был передан компетентными органами Австрии сотрудникам ФСИН России в марте 2021 года, он был экстрадирован в РФ для содержания под стражей.
В ходе судебных разбирательств защита ходатайствовала о направлении дела в Верховный Суд РФ — для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, однако Верховный Суд защите отказал. Также адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, но Мазо оставили под стражей до начала 2023 года.
Сегодня суд приговорил бывшего чиновника к восьми с половиной годам колонии общего режима. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 000 рублей. По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей», — сообщили в среду в пресс-службе судов.
Там уточнили, что Мазо свою вину не признал и возместил 500 000 рублей.
По версии следствия, речь о преступном сообществе, в которое вошли высокопоставленные чиновники Минкультуры, а также руководители нескольких коммерческих структур (в том числе, связанных с нефтепромышленностью).
Сегодня Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении одного из ключевых фигурантов Бориса Мазо, бывшего директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры. Он признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).
По версии следствия, в 2015 году Борис Мазо, а также другой фигурант, который в то время был замминистра культуры РФ, «создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного», сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Был заключен госконтракт на строительно-монтажные работы в музее, а при его исполнении было похищено более 900 000 000 рублей, выделенных из бюджета. «Путем различных финансовых операций и сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 000 000 рублей», — сообщала пресс-служба.
В 2018 году Мазо был объявлен в федеральный розыск, затем — в международный розыск. Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию Мазо из Австрийской Республики. Мазо был передан компетентными органами Австрии сотрудникам ФСИН России в марте 2021 года, он был экстрадирован в РФ для содержания под стражей.
В ходе судебных разбирательств защита ходатайствовала о направлении дела в Верховный Суд РФ — для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, однако Верховный Суд защите отказал. Также адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, но Мазо оставили под стражей до начала 2023 года.
Сегодня суд приговорил бывшего чиновника к восьми с половиной годам колонии общего режима. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 000 рублей. По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей», — сообщили в среду в пресс-службе судов.
Там уточнили, что Мазо свою вину не признал и возместил 500 000 рублей.
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