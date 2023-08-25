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Эксперты проверили качество сотовой связи на популярных курортах Северного Кавказа

14.39 Вторник, 29 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Эксперты проверили качество связи на 11 курортах Северного Кавказа.

Исследование провело независимое исследовательское агентство ИАА TelecomDaily. Замеры проводились в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, а также на трассе «Кавказ» в разгар сезона.

Эксперты провели замеры по нескольким параметрам, основные — успешность загрузки эталонной страницы и средний уровень задержки сигнала. Так, по успешности загрузки лидирует оператор МТС (восемь курортов из 11, а также трасса «Кавказ»). Аналитики выяснили, что в целом на 11 курортах Северного Кавказа успешность загрузки страницы Кеплера (включающей все виды контента — картинку, видео и текст) достигает 98%. Этот параметр говорит об успешности соединений в сети LTE, значит, туристы быстрее видят загруженную страницу на своем экране смартфона. Эксперты говорят, что это высокий результат, сопоставимый со многими российскими миллионниками.

Еще один параметр — Ping (средний уровень задержки сигнала). Этот показатель описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно — соответственно, чем ниже Ping, тем быстрее проходит весь процесс. Здесь первое место делят между собой МТС и «Билайн» (ПАО «Вымпелком»). У каждого максимальные параметры на пяти из 11 курортов и на трассе (средний Ping у МТС —103,8 Мс, у «Билайна» — 104,3 Мс). Средний уровень задержки сигнала на курортах Северного Кавказа составил 112,7 Мс, что также соответствует параметрам сетей по стране в целом.

Аналитики отмечают, что во всех 11 точках услуги сотовой связи оказывали три федеральных оператора: МТС, «МегаФон», «Билайн». «Все сети показали стабильный и примерно одинаковый уровень LTE-покрытия — в среднем более 96% (от 84,5% на Эльбрусе до практически 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме)», — говорится в исследовании.

На трассе «Кавказ» в целом сети операторов продемонстрировали те же тенденции, что и на курортах, однако общий уровень покрытия LTE здесь оказался ниже. По успешности загрузки страницы Кеплера на трассе на первом месте МТС (97%), на втором «Билайн» (93%), на третьем «МегаФон» (81%). По среднему значению Ping на трассе у МТС и «Билайн» — 110 Мс, у «МегаФона» — 195 Мс, говорится в исследовании.

В МТС уточнили, что к текущему туристическому сезону связью и мобильным интернетом был обеспечен популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в два раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии. Дополнительное оборудование на Гара-Баши позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в два раза. «Кроме этого МТС обеспечивает связью места, в которых никогда ее не было. Например, компания первой обеспечила связью аул Гарах и высокогорное село Куруш в Дагестане, а также горы Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии, первой провела 4G в несколько небольших аулов Ингушетии», — прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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