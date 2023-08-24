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В России за неделю на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией

13.29 Вторник, 29 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России за последнюю неделю почти на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает оперштаб.

За неделю с 21 по 27 августа в России госпитализированы 1035 человек, это на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 11 летальных исходов.

Выздоровели 3104 человека, на 12,1% больше по сравнению с предыдущей неделей, добавили в оперштабе.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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