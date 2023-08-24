Возрастное ограничение 18+
В России за неделю на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России за последнюю неделю почти на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает оперштаб.
За неделю с 21 по 27 августа в России госпитализированы 1035 человек, это на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 11 летальных исходов.
Выздоровели 3104 человека, на 12,1% больше по сравнению с предыдущей неделей, добавили в оперштабе.
Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает оперштаб.
За неделю с 21 по 27 августа в России госпитализированы 1035 человек, это на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 11 летальных исходов.
Выздоровели 3104 человека, на 12,1% больше по сравнению с предыдущей неделей, добавили в оперштабе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
24 августа 2023
24 августа 2023
Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
23 августа 2023
23 августа 2023
С 3 октября возобновятся прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа
29 августа 2023
29 августа 2023