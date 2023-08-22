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В Краснодаре мужчина получил шесть лет строгого режима по делу о поджоге военкомата
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к шести годам колонии по делу о поджоге военкомата.
«Установлено, что подсудимый в период с 22 по 24 сентября 2022 г. изготовил самодельные зажигательные изделия, после чего прибыл к зданию военного комиссариата г. Краснодара, поджег фитили и поочередно бросил их в окно военкомата», — сообщили в суде.
Возгорания здания не произошло. Как уточнили в суде — по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».
«Установлено, что подсудимый в период с 22 по 24 сентября 2022 г. изготовил самодельные зажигательные изделия, после чего прибыл к зданию военного комиссариата г. Краснодара, поджег фитили и поочередно бросил их в окно военкомата», — сообщили в суде.
Возгорания здания не произошло. Как уточнили в суде — по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».
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