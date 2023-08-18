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Пивоваренная компания Heineken продала российский бизнес за 1 евро
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Международная пивоваренная компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже своего российского подразделения. Активы получила группа «Арнест» (Arnest Group).
В Heineken сообщили, что бизнес продан за символическую сумму — один евро за 100% акций.
«Все оставшиеся активы, включая 7 пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников HEINEKEN в России, предоставив гарантии трудоустройства на ближайшие три года», — говорится в сообщении компании.
Таким образом компания завершает процесс выхода из России, начатый в марте 2022 года. В Heineken заявили, что сделка повлечет «ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро».
Помимо бренда Heineken, который был выведен из России в 2022 году, в течение полугода будет свёрнуто производство Amstel, добавили в компании.
«Мы завершили свой уход из России. Последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России. Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», — заявил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.
В компании добавили, что «варианта возвращения в Россию нет».
«Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ, сообщается на сайте компании. Компания зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края.
В Heineken сообщили, что бизнес продан за символическую сумму — один евро за 100% акций.
«Все оставшиеся активы, включая 7 пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников HEINEKEN в России, предоставив гарантии трудоустройства на ближайшие три года», — говорится в сообщении компании.
Таким образом компания завершает процесс выхода из России, начатый в марте 2022 года. В Heineken заявили, что сделка повлечет «ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро».
Помимо бренда Heineken, который был выведен из России в 2022 году, в течение полугода будет свёрнуто производство Amstel, добавили в компании.
«Мы завершили свой уход из России. Последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России. Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», — заявил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.
В компании добавили, что «варианта возвращения в Россию нет».
«Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ, сообщается на сайте компании. Компания зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края.
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