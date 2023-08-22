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Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования.
«В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель — войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами» — сказал он в обращении к Съезду работников образования Новосибирской области (цитата по РИА Новости).
Какие еще страны в десятке, а также другие подробности о рейтинге и его критериях не приводятся.
Напомним, 22 августа Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия по итогам 2022 года «вошла в пятерку крупнейших экономик мира». В пятницу спикер ГД Володин также заявил, что «Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой».
«В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель — войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами» — сказал он в обращении к Съезду работников образования Новосибирской области (цитата по РИА Новости).
Какие еще страны в десятке, а также другие подробности о рейтинге и его критериях не приводятся.
Напомним, 22 августа Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия по итогам 2022 года «вошла в пятерку крупнейших экономик мира». В пятницу спикер ГД Володин также заявил, что «Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой».
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