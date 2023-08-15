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Банк России выпустил в обращение монеты с белками, которые заготавливают корм на зиму
Фото: Банк России
Банк России во вторник выпускает в обращение памятные монеты «Белка обыкновенная».
Это шесть монет — три серебряные (номиналом 3, 25 и 100 рублей) и три золотые (50, 100 и 10 000 рублей), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Зверьки изображены на оборотной стороне монет. Так, на серебряной монете в три рубля — рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны, на монете в 25 рублей — две белки под сосновой веткой, а на серебряной сторублевке — две белки, заготавливающие корм на зиму.
На самой дорогой золотой монете номиналом 10 000 рублей — белка с двумя бельчатами.
На каждой монете имеется рельефная надпись «Сохраним наш мир».
Это шесть монет — три серебряные (номиналом 3, 25 и 100 рублей) и три золотые (50, 100 и 10 000 рублей), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Зверьки изображены на оборотной стороне монет. Так, на серебряной монете в три рубля — рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны, на монете в 25 рублей — две белки под сосновой веткой, а на серебряной сторублевке — две белки, заготавливающие корм на зиму.
На самой дорогой золотой монете номиналом 10 000 рублей — белка с двумя бельчатами.
На каждой монете имеется рельефная надпись «Сохраним наш мир».
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