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«Известия»: в России с 1 марта могут запретить продажу вейпов с ароматизаторами
Фото: Вечерние Ведомости
В России с 1 марта следующего года могут запретить продажу вейпов с ароматизаторами.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Сообщается, что Минздрав уже подготовил перечень добавок, которые предлагается запретить. Среди них — пищевые ароматизаторы (фруктовые, ваниль, пряности, имбирь, корица), подсластители (патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы), кофеин, гуарана, таурин, а также биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список, как ожидается, будет опубликован к началу сентября.
В документе перечислены все примеси, «которые делают такие жидкости более привлекательными для потребителей». В Минздраве полагают, что такие примеси усиливают никотиновую зависимость, в том числе у несовершеннолетних. Издание со ссылкой на документ пишет, что у детей и подростков, которые используют электронные системы доставки никотина, «резко повышается риск курения табака в будущем».
Между тем, крупнейшие торговые сети выступили против этой инициативы. Участники рынка заявили, что практически все такие устройства содержат ароматизаторы. То есть, по сути, запрет добавок приведет к запрету оборота вейпов в целом, полагают в Ассоциации компаний розничной торговли.
Напомним, в Минздраве, Роспотребнадзоре, Госдуме неоднократно предлагали полностью запретить продажу вейпов в РФ. В апреле были введены ограничения — в частности, запрет на продажи онлайн, открытую выкладку в магазинах и др.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Сообщается, что Минздрав уже подготовил перечень добавок, которые предлагается запретить. Среди них — пищевые ароматизаторы (фруктовые, ваниль, пряности, имбирь, корица), подсластители (патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы), кофеин, гуарана, таурин, а также биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список, как ожидается, будет опубликован к началу сентября.
В документе перечислены все примеси, «которые делают такие жидкости более привлекательными для потребителей». В Минздраве полагают, что такие примеси усиливают никотиновую зависимость, в том числе у несовершеннолетних. Издание со ссылкой на документ пишет, что у детей и подростков, которые используют электронные системы доставки никотина, «резко повышается риск курения табака в будущем».
Между тем, крупнейшие торговые сети выступили против этой инициативы. Участники рынка заявили, что практически все такие устройства содержат ароматизаторы. То есть, по сути, запрет добавок приведет к запрету оборота вейпов в целом, полагают в Ассоциации компаний розничной торговли.
Напомним, в Минздраве, Роспотребнадзоре, Госдуме неоднократно предлагали полностью запретить продажу вейпов в РФ. В апреле были введены ограничения — в частности, запрет на продажи онлайн, открытую выкладку в магазинах и др.
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