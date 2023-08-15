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СМИ: в Россию прекратят поставки одного из самых востребованных препаратов от гепатита С

13.45 Вторник, 22 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Фармпроизводитель MSD (США) прекратит поставки в Россию зепатира, который считается одним из самых востребованных препаратов от гепатита С.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росздравнадзор.

По данным издания, на зепатир приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания.

Препарат относится к одной из самых доступных схем лечения, на российском рынке аналогов пока нет. Между тем эксперты уверяют, что на рынке достаточно других лекарств от этого заболевания.

Как уточняет издание, компания обязана уведомить о прекращении поставок минимум за год до фактической остановки импорта. Сообщается, что решение компании не повлияет на поставки, запланированные на 2024 год.

Официальных комментариев от Росздравнадзора пока не поступало.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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