Возрастное ограничение 18+

В Москве нашли тело третьего погибшего диггера

17.36 Понедельник, 21 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве-реке нашли тело третьего погибшего диггера.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что обнаружено тело женщины, ее личность устанавливается.

Накануне в столице была организована экскурсия по подземным коллекторам, позже начался сильный ливень. В понедельник в Москве-реке были найдены тела мужчины и девочки, их личности также устанавливаются.

Точное число участников экскурсии неизвестно. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Планировалось участие 20 человек, однако большинство отказались после прогноза погоды.

Поиски других участников продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В фонтане в центре Екатеринбурга утонул человек
16 августа 2023
СК закрыл дело по факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге
13 августа 2023
Сотрудник МЧС спас двух человек, тонувших в реке Ляля
17 августа 2023
Задержаны совершившие десять лет назад двойное убийство братья-свердловчане
14 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:33 Жертвой вандалов стал один из арт-объектов на Тальков Камне
17:30 Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ отправили в СИЗО
17:06 В Казани при падении с 16-го этажа погибла екатеринбурженка
16:25 Волонтеры поискового отряда «Прорыв» спасли заблудившуюся в свердловском лесу пенсионерку
15:58 В Екатеринбурге во время праздничных гуляний украли букву «О» с таблички на здании мэрии
15:31 Главной Свердловской железной дороги назначили бывшего топ-менеджера РЖД Павла Бурцева
15:03 Куйвашев попросил МВД наказать оставлявших расистские комментарии к новости о потерявшихся детях
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:34 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 141 гектара
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
14:00 В Екатеринбурге на 16% подскочила стоимость арендного жилья
13:29 В Среднеуральске обнаружили мясную и молочную продукцию неизвестного происхождения
13:04 В Екатеринбурге будут судить мужчину, угрожавшего бывшему тестю бензопилой
12:32 В Свердловской области на 15 минут перекроют участок Пермского тракта
12:07 В центре столицы Урала появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ
11:33 Свердловское министерство молодежной политики объявило прием заявок на конкурс проектов
10:59 В Свердловской области будут судить экс-начальника по контролю за оборотом наркотиков
10:18 Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет сел в Казани
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
09:53 В Свердловской области на Балтыме на девушку упало дерево
09:24 В Екатеринбурге на Химмаше задержали подозреваемого в стрельбе с балкона
17:23 Синоптики предупредили о кратковременных дождях в Свердловской области
16:06 В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП
15:14 В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы
14:47 На Режевском тракте из-за выскочившего на дорогу лося погиб водитель «ВАЗа»
Все новости
18:24 Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу во время полета, у нее остановилось сердце
17:36 В Москве нашли тело третьего погибшего диггера
16:57 В санузле московского ТЦ нашли мертвый плод примерно 12 недель беременности, мать в больнице
16:06 Опрос: Сталина чаще всего одобряют мужчины старше 60 лет без высшего образования
15:19 Жители красноярской деревни протестуют против закрытия единственной школы
12:39 МЧС: в Подмосковье площадь пожара на складе выросла до 2000 квадратных метров
12:12 Губернатор Московской области сообщил о пострадавших при падении дрона
12:04 В Воронежской области у человека обнаружена сибирская язва, на территории введен карантин
11:37 Главред RT Симоньян сообщила, что сбитый ПВО беспилотник упал на соседней улице
11:23 Росавиация: 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты
10:39 Аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов на фоне сообщений о дронах
18:41 МВД: в Якутии уволили полицейского начальника из-за поддельного диплома
18:03 Депутаты Красноярска предложили проверять психическое здоровье всех, кто избирается во власть
17:12 РПЦ: икону Феофана Грека передадут из Третьяковки в московский монастырь
16:34 Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
16:26 В Белгороде полиция увезла мигрантов с овощного рынка в военкомат
16:05 В Великих Луках епархия проводит проверку после открытия памятника Сталину
14:10 Минфин: 99% онлайн-продаж алкоголя в РФ приходятся на продавцов без лицензии
12:57 Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
11:58 Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей
11:02 В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
10:25 Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK