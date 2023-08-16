В Москве нашли тело третьего погибшего диггера

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве-реке нашли тело третьего погибшего диггера.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что обнаружено тело женщины, ее личность устанавливается.Накануне в столице была организована экскурсия по подземным коллекторам, позже начался сильный ливень. В понедельник в Москве-реке были найдены тела мужчины и девочки, их личности также устанавливаются.Точное число участников экскурсии неизвестно. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Планировалось участие 20 человек, однако большинство отказались после прогноза погоды.Поиски других участников продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.