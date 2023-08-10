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МВД: в Якутии уволили полицейского начальника из-за поддельного диплома
Фото: Вечерние Ведомости
В Якутии уволили полицейского, который 16 лет назад, при поступлении на службу в органы, предоставил поддельный диплом.
В региональном главке уточнили, что речь идет о руководителе подразделения информационных технологий, связи и защиты информации. Его уволили в июле этого года.
«Установлено, что бывший сотрудник при приёме на службу в органы внутренних дел в 2007 году предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
В главке добавили, что «при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке».
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что поддельный диплом о высшем образовании полицейскому якобы подарила его жена на день рождения.
В региональном МВД не пояснили, почему служебная проверка была проведена через 16 лет после того, как полицейский пришел служить в органы.
В региональном главке уточнили, что речь идет о руководителе подразделения информационных технологий, связи и защиты информации. Его уволили в июле этого года.
«Установлено, что бывший сотрудник при приёме на службу в органы внутренних дел в 2007 году предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
В главке добавили, что «при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке».
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что поддельный диплом о высшем образовании полицейскому якобы подарила его жена на день рождения.
В региональном МВД не пояснили, почему служебная проверка была проведена через 16 лет после того, как полицейский пришел служить в органы.
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