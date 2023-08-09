Возрастное ограничение 18+
Депутаты Красноярска предложили проверять психическое здоровье всех, кто избирается во власть
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Горсовет депутатов Красноярска предложил брать справки о психическом здоровье у тех, кто претендует на выборные должности, а также на депутатские мандаты.
Об этом накануне заявил депутат горсовета Роман Крастелев (фракция ЛДПР). «Депутаты городского Совета приняли обращение в Госдуму о необходимости предоставления при выдвижении кандидатов в депутаты и иные выборные должности справок о наличии психических заболеваний, наркотической или токсической зависимости. Считаю, жители имеют право знать, кто на самом деле избирается во власть и пишет для них законы!», — написал депутат на своей странице в ВК.
На его предложение отреагировали в Госдуме. Так, депутат ГД Виталий Милонов (фракция «Единая Россия») предположил, что «психопатов среди парламентариев нет либо они мастерски скрываются». Он считает, что «проверка на нормальность» может стать «инструментом давления и цензуры».
«Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? », — сказал депутат РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать предложение красноярского горсовета.
Добавим, что к посту красноярского депутата одна из пользовательниц, представившаяся врачом, оставила комментарий о том, что тщательная психолого-психиатрическая экспертиза нужна «и в других сферах тоже».
«Если примут закон о тщательном обследовании депутатов, то пожалуйста, примите этот закон и для системы образования и здравоохранения, как минимум», — пишет пользовательница (орфография и пунктуация сохранены). Она утверждает, что 22 года лечит детские неврозы. «Большинство детей имеют психотравмы не от родителей, и не от депутатов, а к большому сожалению от педагогов, от тех кто учит и воспитывает, а они все, как мы знаем, проходят психиатра в рамках медкомиссии», — говорится в комментарии.
Об этом накануне заявил депутат горсовета Роман Крастелев (фракция ЛДПР). «Депутаты городского Совета приняли обращение в Госдуму о необходимости предоставления при выдвижении кандидатов в депутаты и иные выборные должности справок о наличии психических заболеваний, наркотической или токсической зависимости. Считаю, жители имеют право знать, кто на самом деле избирается во власть и пишет для них законы!», — написал депутат на своей странице в ВК.
На его предложение отреагировали в Госдуме. Так, депутат ГД Виталий Милонов (фракция «Единая Россия») предположил, что «психопатов среди парламентариев нет либо они мастерски скрываются». Он считает, что «проверка на нормальность» может стать «инструментом давления и цензуры».
«Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? », — сказал депутат РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать предложение красноярского горсовета.
Добавим, что к посту красноярского депутата одна из пользовательниц, представившаяся врачом, оставила комментарий о том, что тщательная психолого-психиатрическая экспертиза нужна «и в других сферах тоже».
«Если примут закон о тщательном обследовании депутатов, то пожалуйста, примите этот закон и для системы образования и здравоохранения, как минимум», — пишет пользовательница (орфография и пунктуация сохранены). Она утверждает, что 22 года лечит детские неврозы. «Большинство детей имеют психотравмы не от родителей, и не от депутатов, а к большому сожалению от педагогов, от тех кто учит и воспитывает, а они все, как мы знаем, проходят психиатра в рамках медкомиссии», — говорится в комментарии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга
09 августа 2023
09 августа 2023
В Екатеринбурге появились странные плакаты с изображением мэра и городских депутатов
14 августа 2023
14 августа 2023