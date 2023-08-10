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Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
Фото: Вечерние Ведомости
Три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.
Речь идет об авиакомпаниях «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер». Об этом сообщили в Росавиации в четверг.
«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что аэронавигационные службы указанных государств вместе с российскими службами обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. В ведомстве поблагодарили иностранных коллег за помощь.
«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации в случае необходимости», — добавили в ведомстве.
Речь идет об авиакомпаниях «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер». Об этом сообщили в Росавиации в четверг.
«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что аэронавигационные службы указанных государств вместе с российскими службами обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. В ведомстве поблагодарили иностранных коллег за помощь.
«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации в случае необходимости», — добавили в ведомстве.
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