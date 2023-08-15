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Суд на Камчатке заключил под стражу повара, жестоко избившего официантку
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Камчатке суд заключил под стражу сотрудника кафе, который жестоко избил работающую в этом же кафе женщину.
Мужчина подозревается в покушении на убийство.
«15 августа 2023 года сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами происшествия», — сообщает СУ СК по региону.
Видео с нападением попало в сеть. По информации в местных СМИ, мужчина работает поваром в кафе, пострадавшая женщина — официанткой. В СК заявили, что мужчина был неоднократно судим.
В четверг в региональном Минздраве рассказали, что состояние женщины стабильное, удовлетворительное. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой больницы.
Мужчина подозревается в покушении на убийство.
«15 августа 2023 года сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами происшествия», — сообщает СУ СК по региону.
Видео с нападением попало в сеть. По информации в местных СМИ, мужчина работает поваром в кафе, пострадавшая женщина — официанткой. В СК заявили, что мужчина был неоднократно судим.
В четверг в региональном Минздраве рассказали, что состояние женщины стабильное, удовлетворительное. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой больницы.
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