Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Полицейские доставили сто граждан РФ с приобретенным гражданством в военкоматы для постановки на учёт в Санкт-Петербурге. Сообщается, что изначально эти люди приехали в Россию в качестве мигрантов, позже получили гражданство РФ, но не встали на учёт в военкоматы.Сообщается, что это было сделано в рамках рейда по мигрантам.На одного человека возбудили уголовное дело за предъявление поддельных документов.