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Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ
Полицейские доставили сто граждан РФ с приобретенным гражданством в военкоматы для постановки на учёт в Санкт-Петербурге. Сообщается, что изначально эти люди приехали в Россию в качестве мигрантов, позже получили гражданство РФ, но не встали на учёт в военкоматы.
Сообщается, что это было сделано в рамках рейда по мигрантам.
На одного человека возбудили уголовное дело за предъявление поддельных документов.
Сообщается, что это было сделано в рамках рейда по мигрантам.
На одного человека возбудили уголовное дело за предъявление поддельных документов.
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на живодера, выкинувшего собаку с пятого этажа
14 августа 2023
14 августа 2023