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После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
Скрин видео издания «Черновик»
Вчера поздно вечером жители Махачкалы перекрыли дорогу и требовали вернуть им электричество. В ситуацию вмешались региональные чиновники, после чего свет быстро восстановили.
Сообщается, что изначально выступили женщины, которые ходили по пешеходному переходу туда-обратно и требовали вернуть им свет. Их пытались разогнать полицейские, однако в итоге приехали чиновники, а том числе замминистра энергетики и тарифов.
После протестной акции электричество вернули в дома.
Сообщается, что изначально выступили женщины, которые ходили по пешеходному переходу туда-обратно и требовали вернуть им свет. Их пытались разогнать полицейские, однако в итоге приехали чиновники, а том числе замминистра энергетики и тарифов.
После протестной акции электричество вернули в дома.
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