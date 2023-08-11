Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся

Алиса Левина © Вечерние ведомости

О вопиющем инциденте – аварии с участие полицейского, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, сообщили в прокуратуре Новосибирской области, само ДТП произошло в новосибирском городе Карасук.«Установлено, что наезд на ребенка на пешеходном переходе, расположенном на ул. Тургенева г.Карасук, совершил действующий сотрудник МО МВД России «Карасукский», после чего с места происшествия скрылся», – указано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.На полицейского – участкового возбуждено уголовное дело по статье 125, и административное – за оставление места аварии.Сам полицейский признался во всем только на пятый день после аварии, его мать приходила к матери сбитой девочки и предлагала помощь, сообщают местные СМИ.Мать сбитого ребенка рассказала, что ей ничего не нужно от этого полицейского. Она также подчеркнула, чтобы хочет, чтобы он ответил по закону.Полицейский был задержан, какую меру пресечения ему изберут, пока неясно, так как сотрудников МВД часто не отправляют в СИЗО после подобных случаев, а оставляют на свободе.Ранее в Новосибирской области депутат сбил 6-летнего мальчика и уехал с места аварии, ему дали 10 месяцев исправработ.