После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске

Алиса Левина © Вечерние ведомости

СК возбудил уговное дело о халатности по материалам проверки прокуратуры из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Дамба должны была сдерживать паводок в городе.Согласно материалам надзорного органа, работы по по устанавке дамбы не были закончены вовремя, а кроме того, некоторые строительные работы вообще не были сделаны – 9 из 11 этапов строительства не выполнены.Из-за инцидента с дамбой затоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и 15 капитальных гаражей.