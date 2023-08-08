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После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске
СК возбудил уговное дело о халатности по материалам проверки прокуратуры из-за прорыва дамбы в Уссурийске. Дамба должны была сдерживать паводок в городе.
Согласно материалам надзорного органа, работы по по устанавке дамбы не были закончены вовремя, а кроме того, некоторые строительные работы вообще не были сделаны – 9 из 11 этапов строительства не выполнены.
Из-за инцидента с дамбой затоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и 15 капитальных гаражей.
Согласно материалам надзорного органа, работы по по устанавке дамбы не были закончены вовремя, а кроме того, некоторые строительные работы вообще не были сделаны – 9 из 11 этапов строительства не выполнены.
Из-за инцидента с дамбой затоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и 15 капитальных гаражей.
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К последнему месяцу лета годных для купания водоёмов в Свердловской области не появилось
07 августа 2023
07 августа 2023