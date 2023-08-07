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Минпромторг раскритиковал законопроект об указании цен за килограммы и литры
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство промышленности и торговли раскритиковало законопроект, требующий обозначать стоимость продуктов только за килограммы и литры, пишут «Известия».
В Госдуму этот законопроект внесли еще в июне, указав в пояснительной записке, что новый закон поможет бороться с уменьшением объема товара. Речь идет о продуктах, вес которых от 1 килограмма уменьшился до 0,8-0,9 и продолжает уменьшаться дальше.
Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев, подготовивший документ законопроекта, тогда выразил уверенность в том, что производители благодаря таким манипуляциям сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, чем вводят потребителей в заблуждения, о чем также говорилось в пояснении к проекту.
По мнению Минпромторга, данная инициатива эту проблему не решит. Кроме того, в случае принятия этого законопроекта торговля лишь столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах.
В министерстве отметили, что для чая, кофе, чипсов или жевательной резинки такой подход будет неактуальным.
В Роспотребнадзоре проект предложили доработать, также отметив, что такой подход нельзя применять ко всем продуктам питания.
В Госдуму этот законопроект внесли еще в июне, указав в пояснительной записке, что новый закон поможет бороться с уменьшением объема товара. Речь идет о продуктах, вес которых от 1 килограмма уменьшился до 0,8-0,9 и продолжает уменьшаться дальше.
Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев, подготовивший документ законопроекта, тогда выразил уверенность в том, что производители благодаря таким манипуляциям сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, чем вводят потребителей в заблуждения, о чем также говорилось в пояснении к проекту.
По мнению Минпромторга, данная инициатива эту проблему не решит. Кроме того, в случае принятия этого законопроекта торговля лишь столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах.
В министерстве отметили, что для чая, кофе, чипсов или жевательной резинки такой подход будет неактуальным.
В Роспотребнадзоре проект предложили доработать, также отметив, что такой подход нельзя применять ко всем продуктам питания.
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