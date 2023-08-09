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Один из основателей ВШЭ профессор Липсиц заявил о своем увольнении из университета
Фото: Вечерние Ведомости
Один из основателей Высшей школы экономики профессор Игорь Липсиц заявил о своем увольнении.
По его словам, руководство университета в одностороннем порядке аннулировало контракт на дистанционную работу.
«Руководство Университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент"», — написал Липсиц в телеграм-канале.
Он сообщил, что уже три года живет за границей и преподает студентам дистанционно.
«В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — написал экономист.
Липсиц добавил, что в университете ему предложили другие «заманчивые» вакансии — «паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц)». «Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей (тем паче, что все они требовали опять-таки очной работы в Москве)», — написал Липсиц.
Профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц работал в вузе с момента его основания в 1993 году.
По его словам, руководство университета в одностороннем порядке аннулировало контракт на дистанционную работу.
«Руководство Университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент"», — написал Липсиц в телеграм-канале.
Он сообщил, что уже три года живет за границей и преподает студентам дистанционно.
«В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — написал экономист.
Липсиц добавил, что в университете ему предложили другие «заманчивые» вакансии — «паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц)». «Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей (тем паче, что все они требовали опять-таки очной работы в Москве)», — написал Липсиц.
Профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц работал в вузе с момента его основания в 1993 году.
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