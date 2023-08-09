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Пилотам авиакомпании Lufthansa после забастовок существенно повысят зарплаты
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
В Германии пилотам авиакомпании Lufthansa существенно повысят зарплаты и улучшат условия труда.
Напомним, профсоюз пилотов объявил о забастовках осенью прошлого года. Были отменены сотни рейсов.
За это время стороны встречались несколько раз, накануне им удалось договориться, пишет Spiegel.
Издание со ссылкой на профсоюз сообщает, что пилоты приняли соглашение, которое «обеспечивает колоссальную прибавку к зарплате». Около 5200 пилотов пассажирских и грузовых самолетов получат повышение базовой ставки оплаты труда минимум на 18%. Повышение будет поэтапным в течение трех лет. Кроме того, пилоты получат единовременный платеж в размере 3000 евро.
Также, как сообщается, сотрудникам обещают обеспечить стабильный график работы и не менее десяти выходных дней в месяц.
За принятие предложенного соглашения проголосовало 65% участников профсоюза, пишет издание.
Напомним, профсоюз пилотов объявил о забастовках осенью прошлого года. Были отменены сотни рейсов.
За это время стороны встречались несколько раз, накануне им удалось договориться, пишет Spiegel.
Издание со ссылкой на профсоюз сообщает, что пилоты приняли соглашение, которое «обеспечивает колоссальную прибавку к зарплате». Около 5200 пилотов пассажирских и грузовых самолетов получат повышение базовой ставки оплаты труда минимум на 18%. Повышение будет поэтапным в течение трех лет. Кроме того, пилоты получат единовременный платеж в размере 3000 евро.
Также, как сообщается, сотрудникам обещают обеспечить стабильный график работы и не менее десяти выходных дней в месяц.
За принятие предложенного соглашения проголосовало 65% участников профсоюза, пишет издание.
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