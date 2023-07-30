В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист





– рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. «У мужчины диагностировали сердечный приступ. Ему стало плохо во время поездки, о чем сообщили пассажиры аттракциона. Мужчина умер клинической, биологической смертью в присутствии "Скорой помощи"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Анапе на пляже «Высокий Берег» от сердечного приступа скончался турист из Иркутска. Известно, что мужчине стало плохо после того, как он прокатился на «банане».По данным «Комсомольской правды», в какой-то момент пассажиры «банана» заметили, что одному из них стало плохо, о чем они сообщили сотрудникам аттракциона. Те незамедлительно повезли группу туристов на берег, где вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики долго боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные действия, но спасти не смогли.