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В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Анапе на пляже «Высокий Берег» от сердечного приступа скончался турист из Иркутска. Известно, что мужчине стало плохо после того, как он прокатился на «банане».
По данным «Комсомольской правды», в какой-то момент пассажиры «банана» заметили, что одному из них стало плохо, о чем они сообщили сотрудникам аттракциона. Те незамедлительно повезли группу туристов на берег, где вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики долго боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные действия, но спасти не смогли.
По данным «Комсомольской правды», в какой-то момент пассажиры «банана» заметили, что одному из них стало плохо, о чем они сообщили сотрудникам аттракциона. Те незамедлительно повезли группу туристов на берег, где вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики долго боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные действия, но спасти не смогли.
«У мужчины диагностировали сердечный приступ. Ему стало плохо во время поездки, о чем сообщили пассажиры аттракциона. Мужчина умер клинической, биологической смертью в присутствии "Скорой помощи"»,
– рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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