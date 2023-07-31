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В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней

17.42 Четверг, 3 августа 2023
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде в ходе драки пострадали трое 18-летних парней, на которых из-за внешности одного из них напали незнакомцы. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, в ночь с 31 июля на 1 августа между потерпевшими и группой ранее не знакомых им молодых людей произошел конфликт, который быстро перерос в драку, в ходе которой нападавшие стали бить парней по голове. Остановить потасовку удалось прохожему.

Задержанными оказались двое 16-летних жителей Нижнего Новгорода и один 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. п. «а», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц), сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СКР.

Напомним, что 9 июля в Электростали двое мужчин напали на 19-летнего парня и нанесли ему скальпированные раны» из-за зеленого ирокеза молодого человека.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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