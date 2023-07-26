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Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Башкирии под Уфой на Нагаевском шоссе мужчина угрожал взорвать гранату. Однако после разговора с главой республики Радием Хабировым он сдался полиции.
По данным телеграм-канала Baza, речь идет о бывшем военнослужащем-добровольце, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Во время поездки на освидетельствование ему удалось сбежать, после чего он достал гранату и, угрожая ее взорвать, стал требовать закрыть против него уголовное дело, возбужденное за оставление части.
В телеграм-канале Mash Batash также утверждали, что мужчине удалось захватить АЗС, которая расположена на Нагаевском шоссе под Уфой.
После этого на переговоры с вооруженным гранатой мужчиной выехал глава республики. По последним данным, после разговора с Радием Хабировым вооруженный мужчина сдался правоохранителям, пишет «РИА Новости».
По данным телеграм-канала Baza, речь идет о бывшем военнослужащем-добровольце, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Во время поездки на освидетельствование ему удалось сбежать, после чего он достал гранату и, угрожая ее взорвать, стал требовать закрыть против него уголовное дело, возбужденное за оставление части.
В телеграм-канале Mash Batash также утверждали, что мужчине удалось захватить АЗС, которая расположена на Нагаевском шоссе под Уфой.
После этого на переговоры с вооруженным гранатой мужчиной выехал глава республики. По последним данным, после разговора с Радием Хабировым вооруженный мужчина сдался правоохранителям, пишет «РИА Новости».
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