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В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
Фото: Вечерние Ведомости
В центре Москвы 27-летний мужчина нашел на улице миллион рублей и решил оставить деньги себе.
Против него возбудили уголовное дело по статье о краже, сообщили в полиции.
По данным МВД, потерпевший оставил сверток с деньгами на крыше своего внедорожника, припаркованного на Мантулинской улице. Однако затем он отвлекся на телефонный разговор, сел в машину и уехал. Сверток с купюрами упал на проезжую часть.
В сообщении МВД говорится, что сверток нашел «27-летний уроженец ближнего зарубежья». Мужчину задержали и изъяли у него более 600 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить (за какой срок — не уточняется).
Сейчас мужчина, ставший фигурантом уголовного дела, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Против него возбудили уголовное дело по статье о краже, сообщили в полиции.
По данным МВД, потерпевший оставил сверток с деньгами на крыше своего внедорожника, припаркованного на Мантулинской улице. Однако затем он отвлекся на телефонный разговор, сел в машину и уехал. Сверток с купюрами упал на проезжую часть.
В сообщении МВД говорится, что сверток нашел «27-летний уроженец ближнего зарубежья». Мужчину задержали и изъяли у него более 600 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить (за какой срок — не уточняется).
Сейчас мужчина, ставший фигурантом уголовного дела, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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