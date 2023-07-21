Возрастное ограничение 18+
Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Совфед одобрил закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет.
Таким образом, верхний порог призыва увеличивается на три года, нижняя граница остается прежней.
При этом переходного периода, о котором сообщалось ранее, не будет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, при рассмотрении документа в первом чтении предполагалось, что границы призывного возраста будут установлены с 21 года до 30 лет. Для нижней границы подразумевался переходный период до 2026 года. Однако в дальнейшем предлагаемые нормы исключили.
В Совфеде за этот закон проголосовали 159 человек, один воздержался.
Добавим, что замминистра обороны РФ Панков на заседании Совфеда заявил, что зачисленные в запас до 31 декабря 2023 года не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.
Что еще одобрил Совфед:
- закон, который запрещает выезд за границу для призывника после вручения повестки (то есть после внесения повестки в реестр врученных повесток);
- закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, а также о штрафах до 400 тысяч рублей «за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет».
Таким образом, верхний порог призыва увеличивается на три года, нижняя граница остается прежней.
При этом переходного периода, о котором сообщалось ранее, не будет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, при рассмотрении документа в первом чтении предполагалось, что границы призывного возраста будут установлены с 21 года до 30 лет. Для нижней границы подразумевался переходный период до 2026 года. Однако в дальнейшем предлагаемые нормы исключили.
В Совфеде за этот закон проголосовали 159 человек, один воздержался.
Добавим, что замминистра обороны РФ Панков на заседании Совфеда заявил, что зачисленные в запас до 31 декабря 2023 года не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.
Что еще одобрил Совфед:
- закон, который запрещает выезд за границу для призывника после вручения повестки (то есть после внесения повестки в реестр врученных повесток);
- закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, а также о штрафах до 400 тысяч рублей «за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет».
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