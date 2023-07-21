Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Совфед одобрил закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет.Таким образом, верхний порог призыва увеличивается на три года, нижняя граница остается прежней.При этом переходного периода, о котором сообщалось ранее, не будет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.Напомним, при рассмотрении документа в первом чтении предполагалось, что границы призывного возраста будут установлены с 21 года до 30 лет. Для нижней границы подразумевался переходный период до 2026 года. Однако в дальнейшем предлагаемые нормы исключили.В Совфеде за этот закон проголосовали 159 человек, один воздержался.Добавим, что замминистра обороны РФ Панков на заседании Совфеда заявил, что зачисленные в запас до 31 декабря 2023 года не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.- закон, который запрещает выезд за границу для призывника после вручения повестки (то есть после внесения повестки в реестр врученных повесток);- закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, а также о штрафах до 400 тысяч рублей «за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет».